Amnesty International призвала Финляндию прекратить депортации людей в Афганистан

Правозащитная организация Amnesty International вновь обратилась с призывом к Финляндии прекратить все депортации получивших отказ просителей убежища в «раздираемый войной» Афганистан.

Как рассказал директор Amnesty Finland Фрэнк Йоханссон в эфире Yle, ни к одной другой стране у его организации не было подобного требования. Ссылаясь на статистику ООН, Йоханссон утверждает, что ситуация с безопасностью в стране ухудшается: в первой половине 2018 года в Афганистане, население которого составляет 35 млн человек, погибли насильственной смертью более 1600 человек, около 3500 были ранены.

Издание указывает, что даже в МИДе Финляндии нет единой позиции на этот счёт. Накануне в той же программе посол Финляндии в Афганистане Ханну Рипатти сказал, что ситуация в стране не такая уж и плохая. По его словам, СМИ преувеличивают угрозу, и в прошлом году в Афганистане было больше жертв ДТП, чем погибших из-за боевых действий гражданских лиц. Несколькими неделями ранее старший советник министерства иностранных дел Финляндии Олли Руохомяки сказал, что условия в Афганистане ухудшаются и что в стране нет безопасных мест.

В июне Иммиграционная служба Финляндии заявила, что «ситуация с безопасностью в Афганистане нестабильна и в этом году. Угроза беспорядочного насилия чрезвычайно высока в некоторых частях страны, поэтому никто не будет возвращен в эти регионы». При этом к депортации за первое полугодие 2018-го приговорили 200 граждан этой страны.

Всего за шесть месяцев около 2000 человек попросили убежища в Финляндии, из них самые многочисленные группы — это граждане Ирака (740), России (219), Сомали (152), Ирана (92) и Афганистана (91).

За первое полугодие 2018 года Иммиграционная служба рассмотрела более 3200 заявлений, из них были одобрены 42%.