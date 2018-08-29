Турпоток из России в Турцию за полгода вырос почти на треть

Турпоток из России в Турцию в январе – июле 2018 года вырос на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,3 млн человек, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) 29 августа. Россия занимает первое место по въездному туризму в Турции с долей 15,14%.

«Россия по-прежнему лидирует во въездном трафике с долей 15,14% (3 276 046 человек), за ней следуют Германия (10,73%, 2 321 529 человек, + 20,45%), Иран (6,09%, 1 317 180 человек, + 4,5%), Грузия (5,73%, 1 239 335, -7,4 %) и Великобритания (5,6%, 1 212 906, +37%)… По сравнению с январем – июлем 2017 года количество российских прибытий в Турцию увеличилось на 29,6%», — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что динамика роста российского турпотока в Турцию в июле 2018 года была «не столь впечатляющая, как по суммарным итогам 7 месяцев»: в годовом выражении рост составил всего 7,43% (897,6 тыс. граждан России). В июне 2018 года российский турпоток вырос на 29,6% по сравнению с прошлым годом (почти 990 тыс. российских туристов).

«Российские объемы в июле, несмотря на пиковый период, оказались на 9% меньше июньских. По мнению туроператоров, одним из факторов снижения спроса на турецком направлении стал ЧМ-2018», — добавили в АТОР.