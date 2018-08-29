Экс-министр транспорта России Максим Соколов возглавил «Группу ЛСР»

Бывший министр транспорта России Максим Соколов 29 августа занял пост генерального директора «Группы ЛСР». Решение стало итогом заседания совета директоров, в состав которого Соколов вошел в июне этого года.

Как сообщили в компании 29 августа, основатель и теперь уже бывший генеральный директор «Группы ЛСР» Андрей Молчанов сосредоточится на стратегическом развитии в совете директоров.

«В качестве члена совета директоров Максим Юрьевич уже успел серьезно погрузиться в наш бизнес. Теперь мы рассчитываем, что широкий спектр его компетенций поможет нам усовершенствовать работу компании на всех фронтах», – прокомментировал назначение Андрей Молчанов. Основатель компании также подчеркнул, что назначение Соколова усилит управленческую команду застройщика.

Максим Соколов, вступая в должность, отметил, что для него честь – стать частью мощной компании с 25-летними традициями.

Экс-глава Минтранса покинул пост 7 мая, после вступления в должность президента Владимира Путина. Вместо него министром стал Евгений Дитрих, ранее бывший первым замминистра.