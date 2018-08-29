Экс-министр транспорта России Максим Соколов возглавил «Группу ЛСР»
Бывший министр транспорта России Максим Соколов 29 августа занял пост генерального директора «Группы ЛСР». Решение стало итогом заседания совета директоров, в состав которого Соколов вошел в июне этого года.
Как сообщили в компании 29 августа, основатель и теперь уже бывший генеральный директор «Группы ЛСР» Андрей Молчанов сосредоточится на стратегическом развитии в совете директоров.
«В качестве члена совета директоров Максим Юрьевич уже успел серьезно погрузиться в наш бизнес. Теперь мы рассчитываем, что широкий спектр его компетенций поможет нам усовершенствовать работу компании на всех фронтах», – прокомментировал назначение Андрей Молчанов. Основатель компании также подчеркнул, что назначение Соколова усилит управленческую команду застройщика.
Максим Соколов, вступая в должность, отметил, что для него честь – стать частью мощной компании с 25-летними традициями.
Экс-глава Минтранса покинул пост 7 мая, после вступления в должность президента Владимира Путина. Вместо него министром стал Евгений Дитрих, ранее бывший первым замминистра.
Справка:
Максим Соколов пришёл на работу в администрацию Санкт-Петербурга в 2004 году. Возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам, комитет экономического развития, промышленной политики и торговли. 4 декабря 2009 года назначен директором департамента промышленности и инфраструктуры кабмина РФ. Попал в золотую сотню кадрового резерва Президента Российской Федерации. Министром транспорта работал с 2012 года.