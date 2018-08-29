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29.08.2018 14:10
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Бухгалтер петербургского модного дома складывала деньги фэшн-индустрии на счёт дочери

Карьера в мире моды для петербурженки закончилась в суде. Женщина  складывала деньги от продажи одежды к себе в карман, отчёт о доходах изучили правоохранительные органы.

Как рассказали в городской прокуратуре 29 августа, в отношении бывшего главного бухгалтера петербургского модного дома возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере). По версии следствия, дама с помощью подложных платёжных поручений перечисляла деньги организации на счёт дочери. Таким образом модный дом потерял 400 тысяч рублей. Кроме того, горожанка неоднократно получала от клиента оплату за купленную одежду. Суммой в 190 тысяч рублей она распорядилась по своему усмотрению.

Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Московский районный суд. Общий ущерб от действий главбуха составил почти 700 тысяч рублей. 

 

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