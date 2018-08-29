В Петербурге появится социальная реклама в стиле стрит-арт

Общественное движение «Петербургские родители» объявило конкурс среди уличных художников на лучший эскиз социальной рекламы. Цель рекламы — привлечь добровольцев в проект «Право выбора», нацеленный на помощь подросткам, проживающим в детских домах.

«У подростков, как известно, гораздо меньше шансов устроиться в семью, чем у маленького ребёнка, а поддержка взрослого человека ему крайне необходима. Поэтому для подростка подбирают специально подготовленного добровольца, который стал бы ему другом, добрым наставником на его жизненном пути, помогал бы в социализации, когда ребенок попадает из учреждения во взрослую самостоятельную жизнь. Проект основан на дружбе и взаимопомощи, ответственности и доверии», – рассказали организаторы конкурса.

«Право выбора» находится в постоянном поиске добровольцев. Обо всем этом и должна рассказать реклама. Задача у художников непростая, но они с удовольствием поддержали идею. «Стрит-арт – это искусство, понятное всем. Помимо запоминающейся картинки, оно наводит человека на размышления, заставляет посмотреть чуть глубже на, казалось бы, простые вещи. Пусть оно еще не стало частью городской культуры, мы рады возможности помочь своим творчеством детям», – говорит Мария Кудашева, руководитель студии WinWin art.

По результатам конкурса лучшие эскизы будут воплощены в большие полотна на арт-фестивале, который пройдет на площадке одного из ТРЦ в начале сентября.

Более подробно о проекте «Право выбора» можно узнать здесь.