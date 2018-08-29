Теплосеть Петербурга заявила о значительном увеличении числа протечек и дефектов на тепловых сетях

Главный инженер АО "Тепловая сеть Санкт-Петербурга" Антон Свиридов на комиссии по подготовке к отопительному сезону заявил о резком увеличении числа нарушений на трубопроводах, чем вызвал вопросы у председательствующего вице-губернатора Игоря Албина.

Теплосеть Петербурга сообщила о 849 нарушениях при гидравлических испытаниях на магистральных и квартальных тепловых сетях. Ещё около 100 повреждений только предстоит устранить. Рост количества дефектов по отношению к 2017 году на магистральных трубопроводах составил 2,6% и 4,3% на квартальных трубопроводах соответственно. Что не понравилась городским властям.

Албина также не устроили темпы подготовки тепловых сетей для лечебных и учебных заведений, он потребовал зафиксировать в протоколе обещание теплоэнергетиков к концу года выйти на 100% исполнение планов по ремонту и замене коммуникаций.