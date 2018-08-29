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Среда джаза с Давидом Голощекиным
29.08.2018 21:00
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Легендарные джазовые аранжировщики ХХ века

Сегодня Д.С. Голощекин вспоминает двух гениев джазовой аранжировки - Гила Эванса (Gil Evans) и Оливера Нельсона (Oliver Nelson)

Легендарные джазовые аранжировщики ХХ века

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