Легендарные джазовые аранжировщики ХХ века

ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

АО «ЮниКредит Банк» аккредитовало жилой комплекс бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» и всего в 400 метрах от Петроградской стороны