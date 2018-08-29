Среда джаза с Давидом Голощекиным
Легендарные джазовые аранжировщики ХХ века
Сегодня Д.С. Голощекин вспоминает двух гениев джазовой аранжировки - Гила Эванса (Gil Evans) и Оливера Нельсона (Oliver Nelson)
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