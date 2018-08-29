Владельцы апартаментов Like смогут получать до 17,3% годовых

Комплекс LIKE/ПСК

Строительный холдинг «ПСК» и управляющая компания «МТЛ. Управление недвижимостью» заключили соглашение на обслуживание апарт-комплекса Like на Политехнической улице и представили программы доходности.

Прибыль от сдачи апартаментов может составить от 10% до 17,3% годовых.

Холдинг «ПСК» начал возведение комплекса Like в 2017 г. Сейчас монолитные работы практически завершены, а общий темп строительства опережает график. В Like четыре секции на 1 112 апартаментов и встроенные коммерческие помещения площадью от 80 кв.м. до 1200 кв.м. Будущим инвесторам предлагается 20 вариантов планировок, 4 варианта отделки и две программы доходности, ориентированные на долгосрочную и посуточную аренду.

Доходность апартаментов заявлена с учетом всех расходов на их содержание. Такая ставка стала возможна благодаря невысокой начальной стоимости квадратного метра и гарантий заполняемости со стороны «МТЛ. Управление недвижимостью» — одной из трёх крупнейших внешних УК Северо-Запада. К примеру, компания располагает соглашениями с ведущими учебными заведениями Санкт-Петербурга о подборе жилья для преподавательского состава.

‒ Мы уверены в востребованности апартаментов в Like, благодаря расположению — вокруг комплекса несколько вузов, недалеко метро и центр города. Поэтому у нас долгосрочный контракт на управление Like. Разработанные программы доходности позволят владельцам рассчитывать на небольшой срок окупаемости своих вложений, ‒ рассказывает генеральный директор «МТЛ. Управление недвижимостью» Николай Антонов.

‒ Среди наших клиентов есть как люди, выбирающие апартаменты для личного проживания, так и инвесторы. Апартаменты — это восходящая звезда рынка недвижимости, поскольку спрос на этот формат растет из квартала в квартал последние три года. Ключевой фактор успеха — выбор профессиональной управляющий компании, с оптимальным пакетом предложений и пониманием бизнес-процесса. Теперь у комплекса Like есть такой партнёр, ‒ говорит генеральный директор «ПСК-Недвижимость» Сергей Мохнарь.

«МТЛ. Управление недвижимостью» ‒ входит в ГК «БестЪ», созданную в 1997 году. Занимается коммерческой и жилой недвижимостью, оказывает услуги консалтинга. Первые апарт-отели компания взяла в управление в 2014 году, а уже спустя два года в «МТЛ» создали гостиничного оператора полного цикла. Сейчас на балансе компании 14 объектов в Санкт-Петербурге.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE - застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", разрешение на строительство №78003-0373-2016 от 22 декабря 2016 года, проектная декларация на сайте https://like.house/documents