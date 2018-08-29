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Город
29.08.2018 13:51
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Сроки открытия Фрунзенского радиуса сорваны: один из ключевых подрядчиков отказался работать бесплатно

 

 

Компания «Смальта Мозаика», занимающаяся художественным оформлением новых станций Петербургского метрополитена, остановила работы из-за отсутствия финансирования. Организация отправила письма в «Метрострой» и комитет по развитию транспортной инфраструктуры, в которых сообщает о том, что без дальнейшей оплаты производить работы не представляется возможным. Об этом «Фонтанке» рассказал заместитель генерального директора и один из соучредителей «Смальта Мозаики» Андрей Чесноков.

«Мы не говорим уже об авансировании, хотя без этого однозначно не будет возможности полноценно реализовать проект, мы говорим об оплате уже сданных работ. За художественный проект на Невско-Василеостровской линии мы до сих пор не получили окончательного расчета, хотя все документы уже закрыты и мы уже даже заплатили налог с несуществующих сумм. Поэтому с сегодняшнего дня мы прекращаем работы до тех пор, пока не будет произведена оплата и не возобновлено авансирование. Кроме того, мы намерены подать иски к метрополитену за неоплаченное использование панелей на новых станциях зеленой линии», – говорит заместитель генерального директора компании Игорь Пурунджан.

Обладатель авторских прав на украшение станций, художник и директор компании Егор Быстров, пояснил, что он не будет отказываться от своих авторских прав в пользу метрополитена до тех пор, пока "за нашу работу не заплатят". До того момента художник планирует получать свой – авторский – процент с каждого жетончика, проданного на этих станциях, где демонстрируются его произведения.

Также руководство компании рассказало, что отказ «Смальта Мозаики» от продолжения художественных работ в связи с отсутствием авансирования и оплаты фактически выполненных работ означает срыв сроков сдачи Фрунзенского радиуса. Станции уже не успеют оформить, даже если художники прямо сейчас получат оплату. Художественное стекло для павильонов выпекается около 180 дней. Как уточняет Егор Быстров, их попросту не успеют закончить раньше января 2019 года, в то время как городские власти анонсировали открытие станций в декабре 2018 года.

Замдиректора Андрей Чесноков добавляет, что о сложившейся ситуации «Смальта Мозаика» уведомила «Метрострой» еще в начале июня этого года. Назвать сумму задолженности Чесноков отказался, сославшись на условия договора. В компании «Метрострой» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Вице-губернатор Игорь Албин, курирующий транспортный блок Петербурга, сообщил, что город выполняет все свои обязательства перед «Метростроем», и пообещал проверить информацию. По данным сайта госзакупок, контракт на строительство трех станций Фрунзенского радиуса стоимостью 29,6 млрд рублей оплачен на 28,2 млрд рублей.

«На данный момент общая готовность продолжения участка Фрунзенского радиуса составляет около 90%. Ранее «Метрострой» запрашивал дополнительное финансирование, гарантируя при получении данных средств сдачу станций в установленные госконтрактом сроки, то есть в декабре 2018 года. Учитывая это, в марте текущего года постановлением Правительства было выделено дополнительно 3,8 млрд руб. с условием погашения ранее выданного аванса, а 2 августа «Метрострою», сразу после погашения им данного аванса, был перечислен второй аванс в размере 1,9 млрд рублей, предназначенный для гарантированной поставки в необходимом объеме всех материалов и оборудования, требуемых для завершения работ, а также авансирования субподрядчиков по инженерным системам и отделке.

Таким образом, госзаказчик выполняет все взятые на себя обязательства: финансирование работ и перечисление авансовых платежей происходит своевременно и в полном объеме. На текущий момент отставание от графика производства работ составляет 1,5 месяца, аванс в полном объеме не распределен по субподрядичкам. В этой связи исполнение условий контракта, а также обещаний «Метростроя» по своевременному вводу данного участка в эксплуатацию со стороны подрядной компании является уже делом чести и подтверждением их деловой репутации как профессионалов высокого уровня», — сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

«Фонтанка» уже писала о финансовых проблемах компании «Метрострой»: у компании есть проблемы и по выплате зарплаты рабочим, и по расчету с подрядчиками. Кроме того, к дочерним структурам компании Федеральная налоговая служба подала несколько исков о банкротстве. В отношении одной из них — СМУ-11 – уже введена процедура наблюдения. Долг компании перед налоговой службой составляет более 1 млрд рублей.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Продолжение Фрунзенского радиуса дальше на юг, за «Международную», — это перегонный тоннель в 5 км (3,8 км – двухпутный) и три станции: «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» (Южная). По контракту, «Метрострой» должен закончить работы до конца 2018 года, однако Смольный неоднократно обещал запустить участок в первом полугодии. Главгосэкспертиза при заключении соглашения одобрила стоимость в 35 млрд рублей, но в последний момент был применен коэффициент 0,7, так что в итоге контракт в марте 2014 года заключили на 26 млрд рублей. Упираться ветка будет в депо «Южное». До декабря 2016 года «Южное» строил «Трансстрой», он успел выполнить работ на 2,748 млрд рублей. После этого контракт разорвали, с марта 2017 года депо строит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» по контракту на 5,438 млрд, закончившее строительство в августе.

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