В Ярославле задержаны двое сотрудников исправительной колонии №8

По делу о пытках в ярославской исправительной колонии №1 задержаны двое сотрудников ИК-8. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России.

Следователи установили, что 29 ноября 2016 года сотрудники ИК-8 Садор Зиябов и Дмитрий Никитенко привлекались для участия в «плановых режимных мероприятиях», в ходе которых избивали осужденных. Речь идет о героях второго видео «Новой газеты». На кадрах сотрудники ФСИН, выстроившись в коридоре, прогоняют осужденных мимо себя, попутно нанося им удары руками, ногами и дубинками.

Ярославский суд уже избрал меру пресечения Зиябову в виде заключения под стражу до 20 сентября. Судьба Дмитрия Никитенко решится в ближайшее время.

Издание «7х7» передает, что Зиябов работает заместителем начальника отдела безопасности ИК-8. Бывший заключенный исправительной колонии №1 Руслан Вахапов рассказал журналистам, что иногда подозреваемого приглашали в ИК-1 «встречать этапы, то есть бить заключенных».

В ИК-8 в настоящее время отбывает наказание Евгений Макаров. Видео с пытками над ним запустило волну громких расследований в структуре ФСИН. За защиту Макарова лично отвечает начальник восьмой колонии.