Порошенко за год получил прибыль в 2,7 миллиона долларов: «Жизнь - не сахар»

В этом году президент Украины задекларировал прибыль в 2,7 миллиона долларов, что в 4,5 раза больше, чем в 2017-м. При этом Покрошено настаивает, что его жизнь – не сахар.

Во вторник, 28 августа, в Единый реестр деклараций Украины внесли информацию о том, что глава государства задекларировал 31,777 миллиона гривен (или около 1,1 миллиона долларов). Эту сумму он получил в качестве девидендов от Закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал", созданного в 2005 году. Ранее Порошенко отчитался о 34,7 миллиона гривен (или 1,2 миллиона долларов) дивидендов от этого фонда.

В феврале этого года, отвечая на вопрос журналиста Детектор медіа: «Как так получается, что в стране все плохо, а у вас – хорошо?» – Петр Порошенко заверил, что его «жизнь – не сахар» и он знает о плохой жизни простых украинцев.

Во время избирательной кампании 2014 года Петр Порошенко обещал отказаться от своих бизнес-активов.

Стоит отметить, что в августе 2018 года средняя зарплата на Украине, по данным сайта Work.ua, составляет 10 172 гривны.