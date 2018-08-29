Сирийская армия лишила террористов последнего источника воды

Сирийская армия продолжает отвоевывать занятые боевиками территории. 29 августа правительственные войска прорвали оборонные линии боевиков ИГИЛ (ИГ, запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.) в провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщает издание Al Masdar News https://www.almasdarnews.com/article/breaking-syrian-army-liberates-last-water-source-under-isis-control/.

По данным издания, две дивизии с раннего утра штурмовали позиции боевиков в районе Хави-Авад, что в северной части региона Ас-Сафа. Армия Асада считает атаку успешной, так как военным удалось отбить стратегическую плотину, благодаря чему террористы лишились последнего источника воды.

Предполагается, что без питья и еды боевики группировки вскоре откажутся от удержания под своим контролем этой части провинции.

Накануне сообщалось, что террористы задержали в провинции Идлиб две тысячи человек, которые выступали за перемирие с Дамаском.