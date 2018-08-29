В пансионатах Финляндии людей с особенностями развития держали в кроватях-клетках

В ходе внеплановой проверки пансионатов для людей с особенностями развития в Финляндии обнаружены кровати-клетки. О нарушении прав человека 29 августа сообщил омбудсмен парламента Финляндии.

Нарушения выявлены в четырёх заведениях Северной Карелии. Инвалидов буквально держали в кроватях-клетках, изготовленных на заказ в местной мастерской.

"Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания (ЕКПП) заявил, что использование кроватей-клеток оскорбляет человеческое достоинство, поэтому должно быть немедленно прекращено", – говорится в сообщении омбудсмена.