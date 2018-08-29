Загребский бульвар остался зеленым и неспортивным — Смольный отказал желающим застроить пустующий участок

Участок между Загребским бульваром и Бухарестской улицей в Петербурге, по итогам заседания комиссии Смольного 28 августа, сохранил статус зеленой зоны. Желающие построить там спорткомплексы потерпели неудачу.

Комиссия получила сразу четыре заявки на перевод территории за магазином «Лента» из парковой зоны Р2 в зону Р3, где разрешено строительство спортивных и культурных объектов. Две из этих заявок были явно поданы в интересах ООО «Центр развития спорта». Компания подала собственную заявку, с аналогичной просьбой в интересах юрлица обратился гражданин Семин Д.В. от имени «коллектива граждан» – 109 человек. На строительство спорткомплексов на бульваре также претендовали АНО «Межрегиональный учебно-консультационный центр средств массовой информации» и АНО «Институт современного государственного развития».

Комиссия во главе с вице-губернатоором Игорем Албиным отказала всем «спортсменам» и оставила участок в составе парка. Окончательно закрепить за территорией неприкосновенный статус предстоит депутатам петербургского Заксобрания.

Напомним, ранее город отдал участок между Загребским бульваром и Будапештской улицей под строительство бассейна, одно позднее власти расторгли договор с инвестором.

Уже в 2018 году участок земли планировалось отдать под строительство храма. Купчинские активисты возражали против предложения. Недостатка строений религиозного назначения в локации Загребского бульвара нет: в пешей доступности находится Георгиевская церковь и вскоре должен появиться храм Герасима Иорданского.