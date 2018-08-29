Рубль начал расти во время обращения Путина к народу

Во время речи Владимира Путина о пенсионной реформе, которую президент произнес в полдень, начавшееся на утренних торгах падение российской валюты по отношению к евро и доллару прекратилось.

По данным на 12.32, евро упал на почти 20 копеек, до 79,17 рубля, однако чуть позже европейская валюта отыграла несколько копеек. Доллар, в свою очередь, во время обращения Путина потерял 20 копеек. Рубль продолжил укрепляться к американской валюте и дальше. По данным на 12.55, за доллар дают 67,94 рубля.