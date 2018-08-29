Подборка специальных предложений от «Уральских авиалиний»

ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ"

Авиабилеты на популярные направления от 1 827 рублей на вылеты до конца марта.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" подготовила специальное предложение. Только до 5 сентября 2018 года включительно вы можете приобрести авиабилеты по цене от 1 827 рублей в одну сторону на вылеты с 21 сентября 2018 года по 31 марта 2019 года.

В акции участвуют следующие направления:

• Санкт-Петербург – Москва, Москва – Санкт-Петербург – от 1 827 руб.;

• Москва – Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону – Москва – от 2 495 руб.;

• Москва – Иркутск, Иркутск – Москва – от 6 578 руб.;

• Самара – Ереван – от 9 335 руб.;

• Москва (Домодедово) – Екатеринбург, Екатеринбург – Москва (Домодедово) – от 3 401 руб.;

• Москва (Шереметьево) – Екатеринбург, Екатеринбург – Москва (Шереметьево) – от 3 470 руб.;

• Москва – Челябинск, Челябинск – Москва – от 3 713 руб.;

• Москва – Томск, Томск – Москва – от 3 816 руб.;

• Москва – Новосибирск, Новосибирск – Москва – от 4 315 руб.;

• Москва – Омск, Омск – Москва – от 5107 руб.;

• Москва – Барнаул, Барнаул – Москва – от 6 816 руб.;

• Москва – Ларнака – Москва – от 6517 руб.;

• Ларнака – Москва – Ларнака – от 6517 руб.;

• Москва – Ларнака – от 2 863 руб., Ларнака – Москва – от 4 642 руб.;

• Москва – Барселона – Москва – от 8 935 руб.;

• Барселона – Москва – Барселона – от 8 935 руб.;

• Екатеринбург – Рим – Екатеринбург – от 22 596 руб.;

• Рим – Екатеринбург – Рим – от 22 596 руб.

• Самара – Ереван – от 9 335 руб.

Приобрести авиабилеты можно на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении, любой кассе или по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262.

Пора планировать путешествие!

Сроки акции: с 29.08.18 по 05.09.18. Организатор: ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ", ИНН 6608003013, юр. адрес 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1Г. Подробнее об организаторе, условиях акции можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании uralairlines.com. или по телефону 8-800-77-00-262