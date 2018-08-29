Съезд с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу перекроют почти на неделю

Ограничения на движение транспорта на кольцевой автодороге Петербурга введут в начале сентября из-за замены асфальтобетонного дорожного покрытия.

«В период с 3 по 9 сентября 2018 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу. Работы будут производиться в рамках реконструкции северного участка КАД», – сообщает 29 августа Упрдор «Северо-Запад».

В мае был заключен государственный контракт на реконструкцию КАД от станции Горская до Приозерского шоссе. Планируется, что на этом участке будут выполнены работы по расширению проезжей части автомобильной дороги до шести полос, на участке в 14,3 км – от транспортной развязки на пересечении с ЗСД до транспортной развязки на пересечении с Приозерским шоссе. Реконструкция закончится в ноябре 2020 года, после чего пропускная способность участка кольцевой вырастет с 79 тысяч до 124 тысяч единиц транспорта в сутки.