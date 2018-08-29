Эксперты: у россиян выросла потребительская уверенность

За второй квартал 2018 года индекс потребительского доверия в России вырос с 68 до 70 пунктов, следует из исследования The Conference Board и Nielsen, опубликованного 29 августа.

Так, доля россиян, которые считают, что сейчас не лучшее время тратить деньги, снизилась на 2 процентных пункта, до 20%. Число респондентов, положительно оценивающих перспективу на рынке труда, выросло на 4% — до 22%, а доля россиян, ожидающих хороших или отличных финансовых перспектив на ближайшие полгода, снизилась с 32% до 31%.

Индекс потребительского доверия сокращался с третьего квартала 2017 года, когда он также был на уровне 70 пунктов. К концу прошлого года показатель снизился до 69 пунктов, а по итогам первого квартала 2018 года — до 68 пунктов.

По мнению авторов исследования, улучшению настроения потребителей способствовали низкая инфляция, рост реальных зарплат и чемпионат мира по футболу. Но к концу года оптимизм покупателей может ослабнуть на фоне повышения НДС, валютных колебаний и новых санкций, предупреждают аналитики.