«Прошу отнестись с пониманием». Что Владимир Путин говорил о пенсионной реформе, и что он сказал сейчас

Отработал - и в деревянный макинтош. Как президент перечеркнул все прошлые заявления по пенсионной реформе. И как «разогревал публику» к её принятию.

Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

28 августа президент Владимир Путин наконец высказался о предлагаемом повышении пенсионного возраста у женщин до 63 лет и до 65 лет у мужчин и наметил возможные корректировки законопроекта. На фоне акций протеста в десятках городов России и снижения рейтинга его отношение от яркого, на всю страну «я против» изменилось до телеобращения: «Наше бездействие сейчас или принятие временных «косметических» мер было бы безответственно и нечестно по отношению и к стране, и к нашим детям».

Владимир Путин, 28 августа 2018 года, телеобращение:

"Прежде всего напомню, что дискуссия о необходимости повышения пенсионного возраста началась не вдруг, не сегодня. Об этом говорили и в советский период, и в 90-е годы. Но решения не принимались, по тем или иным причинам откладывались.

В начале двухтысячных годов и члены правительства России, и многие представители экспертного сообщества вновь настойчиво стали ставить вопрос о пенсионной реформе и повышении пенсионного возраста.

Объективные предпосылки для этого существовали. Было очевидно, что на рубеже 2020-х годов мы неизбежно столкнёмся с серьёзными демографическими проблемами.

Демографический провал конца 90-х оказался сопоставим с 1943 и 1944 военными годами.

И сейчас именно это крайне малочисленное поколение родившихся в 90-е входит в трудоспособный возраст. В связи с этим ещё больше возрастает нагрузка и на пенсионную систему, ведь она у нас построена в основном на солидарном принципе.

В 2008 году, когда я оставил пост президента России, базовые положения пенсионной системы полностью сохранялись. И сейчас считаю, что на тот момент времени такая позиция с экономической точки зрения была обоснованной, а с социальной – абсолютно оправданной и справедливой. Убеждён, повышать пенсионный возраст в начале и середине 2000-х было категорически нельзя.

Что же изменилось за прошедшие годы? Мы не тратили времени зря. Мы – мы все, граждане, власть, страна, – работали. Как только нам удалось сформировать необходимые финансовые ресурсы, мы направили их на социальное развитие, на сбережение нашего народа.. За последние 15 лет продолжительность жизни выросла почти на 8 лет (7,8 года).

Мы поставили перед собой цель выйти к концу следующего десятилетия на продолжительность жизни более 80 лет. И будем делать всё, чтобы люди в нашей стране жили долго, были здоровыми.

Как известно, многие эксперты и сейчас считают, что мы слишком затянули с решением вопросов, которые обсуждаются сегодня. Я так не думаю. Просто мы не были к этому раньше готовы. Но откладывать дальше действительно нельзя. Это было бы безответственно и может привести к тяжёлым последствиям в экономике и социальной сфере, самым негативным образом сказаться на судьбах миллионов людей, потому что, сейчас это уже ясно, государству рано или поздно всё равно придётся это сделать. Но чем позже, тем жёстче будут эти решения. Без всякого переходного периода, без сохранения целого ряда льгот и тех смягчающих механизмов, которые мы можем использовать сегодня.

В долгосрочной перспективе, если мы сейчас проявим нерешительность, это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит, и безопасность страны".

О предложениях президента по смягчению пенсионной реформы читайте здесь.

Владимир Путин, 27 августа 2018 года, совещание в Омске:

«Понимаю, что правительство при подготовке законопроекта руководствовалось жесткими экономическими, финансовыми, демографическими расчетами, так и должно быть, это важно, это необходимо. Но прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей, и мы должны быть справедливыми, учитывать интересы граждан. Здесь нельзя действовать механически, формально — только взвешенно, только осторожно, считаясь с самыми разными жизненными ситуациями, с которыми люди сталкиваются. Именно такое человеческое измерение должно присутствовать и в предлагаемых нормах законопроекта. Разумеется, что при этом все решения, связанные с обеспечением интересов граждан, прежде всего старших возрастов, их трудовых прав, медицинской помощи и социальной защиты, должны приниматься с опережением. Мы не можем руководствоваться известным принципом «короля-солнца» Людовика ХIV, который как-то сказал: «После меня хоть потоп». Мы не можем так поступать, если ответственно относиться к стране».

Владимир Путин, 20 июля 2018 года, встреча с волонтерами в Калининграде:

«Вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Знаете, этот вопрос, он ведь не вчера возник. Он обсуждается, так или иначе, с меньшей или большей интенсивностью, на протяжении многих лет. И разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали, и сейчас тоже спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится, я и тогда, и сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится. Почему? Да потому что это не может нравиться подавляющему большинству наших граждан. Имею в виду, что человек планировал выйти на пенсию — или отдохнуть уже, или выйти на пенсию и продолжить трудовую деятельность, получать какие-то дополнительные доходы, — а если это не состоится, то тогда, конечно, люди в этом ничего хорошего не видят. Ну и действительно так и есть».

Владимир Путин, 1 марта 2018 года, в послании Федеральному собранию:

«У демографической проблемы есть и экономическое измерение, чисто экономическое измерение. В 2017 году, например, численность населения в трудоспособном возрасте сократилась почти на миллион. В ближайшие годы такая тенденция к сокращению сохранится, что может стать серьёзным ограничением для экономического роста. Трудовых ресурсов просто нет. Необходимо ответить на эти вызовы и в предстоящее десятилетие обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России»

Владимир Путин, 14 декабря 2017 года, во время ежегодной большой пресс-конференции на вопрос о решении повышать пенсионный возраст:

«Для того чтобы принять (решение) окончательно, нужно все это просчитать реально. Я говорю не для того, чтобы уклониться от ответа. Посчитать по каждой позиции, к чему что приведет. Но, разумеется, при любом варианте принятия решения это не коснется тех, кто уже вышел на пенсию, это первое. И второе, уже совершенно точно, это не должно быть никаким шоковым решением, не должно быть разовым, это должно быть, как во многих странах делается, постепенно и мягко – или через полгода, или через год. Но повторяю еще раз и хочу это подчеркнуть: никакого окончательного решения не принято. И еще одно, чрезвычайно важное, обстоятельство. Такие решения не могут приниматься кулуарно, даже на уровне правительства. Это должно происходить открыто, с привлечением общественности и, конечно, в ходе открытой дискуссии в представительных органах власти, в том числе в парламенте».

Владимир Путин, 16 апреля 2015 года, «Прямая линия» с президентом:

«Мы не готовы к тому, чтобы взять и повысить пенсионный возраст. Да, у нас растет продолжительность жизни, но для мужчин это 65 лет. Если мы поставим 65 лет выходом на пенсию, вы меня извините, это как будет? Отработал, в деревянный макинтош и поехал что ли? В тех странах, где увеличен пенсионный возраст до 65 лет, в европейских странах, но там продолжительность жизни другая – 81 год и больше. Но по мере увеличения продолжительности жизни мы подойдем к решению этой проблемы. Если и делать изменения по возрасту, то это не должно касаться тех, кто уже заработал свои права. Предпенсионных это точно не должно касаться. Мягкое вхождение в систему молодых людей, которые понимают, что их ждет через 10-15 лет. Это должны быть отложенные решения, и они должны открыто обсуждаться».

Владимир Путин, 27 сентября 2005 года, «Прямая линия»:

«Вместе с тем, и хочу обратить ваше внимание на это обстоятельство, я против увеличения сроков пенсионного возраста, и пока я президент, такого решения принято не будет. И вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию. Нужно стимулировать людей, которые считают, что после достижения трудового возраста выхода на пенсию они могут продолжить трудовую деятельность по состоянию здоровья. Вот, стимулировать, создавать экономические условия, заинтересованности продолжения трудовой деятельности – можно, но не ущемляя их пенсионных прав. Еще раз повторю: я против увеличения возраста выхода на пенсию, и для мужчин, и для женщин».

Илья Казаков, «Фонтанка.Ру»