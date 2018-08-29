Дик Адвокат о 10-летии победы «Зенита» в Суперкубке Европы: Тогда мы были способны победить любую команду мира

Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Дик Адвокат вспомнил о победе петербургской команды в Суперкубке Европы ровно 10 лет спустя. Сине-бело-голубые до сих пор остаются единственной российской командой, которой покорился этот титул. В борьбе за него 29 августа 2008 года «Зенит» обыграл «Манчестер Юнайтед» – 2:1.

«В мире мало таких счастливчиков, как я! Осенью 2007-го мы выиграли чемпионат, весной 2008-го – Кубок УЕФА, а летом – Суперкубок. Замечательное было время, замечательный «Зенит»! Мы оставались командой, способной победить любого. Вспомните – «Байер», «Марсель», «Бавария», для нас не было никакой разницы, с кем играть. И матч с «МЮ» просто казался продолжением победного пути. Да, в 2008-м мы не очень здорово выглядели в российском чемпионате, настал естественный спад, но в Европе «Зенит» все еще хотел побеждать. И делал это», – цитирует Адвоката «Спорт-Экспресс» в среду, 29 августа.

По словам голландского специалиста, было бы правильным отметить 10-летие победы в Суперкубке на ближайшем матче со «Спартаком» 2 сентября.

«Гордиться своей историей – это правильно. Тогда новое поколение увидит хороший пример, и на тот же «Спартак» будет дополнительная мотивация. «Зенит» пока ищет себя, и в последних матчах это получается все лучше. Видно, что у команды есть характер и лидеры. Нравится, как работает Семак. Желаю ему удачи, это приятный человек и, видимо, талантливый специалист. Но «Спартак» очень силен. Сейчас это главный конкурент «Зенита» в России. Желаю «Зениту» победы, но, думаю, нас ждет ничья. «Спартак» – это команда «1:0», будет играть и в Петербурге на этот счет», – подчеркнул Дик Адвокат.

Напомним, в мае «Зенит» отпраздновал 10-летие победы в Кубке УЕФА, который впоследствии позволил клубу сразиться за Суперкубок. «Фонтанка» со слов очевидцев рассказывала о том событии. В том же месяце из-за неудачных результатов «Зенита» в чемпионате России появились слухи о возвращении Дика Адвоката. Сам голландский тренер заявил, что был бы не против вернуться.