18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +20
$ 68.15р
79.56р
14:16 29.08.2018
Расширенный поиск

Спорт
29.08.2018 12:39
Печать

Дик Адвокат о 10-летии победы «Зенита» в Суперкубке Европы: Тогда мы были способны победить любую команду мира

Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Дик Адвокат вспомнил о победе петербургской команды в Суперкубке Европы ровно 10 лет спустя. Сине-бело-голубые до сих пор остаются единственной российской командой, которой покорился этот титул. В борьбе за него 29 августа 2008 года «Зенит» обыграл «Манчестер Юнайтед» – 2:1.

«В мире мало таких счастливчиков, как я! Осенью 2007-го мы выиграли чемпионат, весной 2008-го – Кубок УЕФА, а летом – Суперкубок. Замечательное было время, замечательный «Зенит»! Мы оставались командой, способной победить любого. Вспомните – «Байер», «Марсель», «Бавария», для нас не было никакой разницы, с кем играть. И матч с «МЮ» просто казался продолжением победного пути. Да, в 2008-м мы не очень здорово выглядели в российском чемпионате, настал естественный спад, но в Европе «Зенит» все еще хотел побеждать. И делал это», – цитирует Адвоката «Спорт-Экспресс» в среду, 29 августа.

По словам голландского специалиста, было бы правильным отметить 10-летие победы в Суперкубке на ближайшем матче со «Спартаком» 2 сентября.

«Гордиться своей историей – это правильно. Тогда новое поколение увидит хороший пример, и на тот же «Спартак» будет дополнительная мотивация. «Зенит» пока ищет себя, и в последних матчах это получается все лучше. Видно, что у команды есть характер и лидеры. Нравится, как работает Семак. Желаю ему удачи, это приятный человек и, видимо, талантливый специалист. Но «Спартак» очень силен. Сейчас это главный конкурент «Зенита» в России. Желаю «Зениту» победы, но, думаю, нас ждет ничья. «Спартак» – это команда «1:0», будет играть и в Петербурге на этот счет», – подчеркнул Дик Адвокат.

Напомним, в мае «Зенит» отпраздновал 10-летие победы в Кубке УЕФА, который впоследствии позволил клубу сразиться за Суперкубок. «Фонтанка» со слов очевидцев рассказывала о том событии. В том же месяце из-за неудачных результатов «Зенита» в чемпионате России появились слухи о возвращении Дика Адвоката. Сам голландский тренер заявил, что был бы не против вернуться.

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
Комплекс LIKE/ПСК
29.08.2018 13:50

Владельцы апартаментов Like смогут получать до 17,3% годовых

Строительный холдинг «ПСК» и управляющая компания «МТЛ. Управление недвижимостью» заключили соглашение на обслуживание апарт-комплекса Like на Политехнической улице и представили программы доходности
ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ"
29.08.2018 12:56

Подборка специальных предложений от «Уральских авиалиний»

Авиабилеты на популярные направления от 1 827 рублей на вылеты до конца марта от «Уральских авиалиний»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.08.2018 11:27

«Аэрофлот» на 12% увеличивает количество билетов по "плоским" тарифам

Начиная с зимнего сезона 2018-2019 гг. ПАО «Аэрофлот» силами дочерней авиакомпании «Россия» увеличит количество билетов по «плоским» тарифам» в среднем на 12%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.08.2018 11:05

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию Компании «Кузбассразрезуголь»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставил АО «УК «Кузбассразрезуголь» кредитную линию с лимитом до 4 млрд руб.
ГК «Полис Групп»
28.08.2018 17:52

Комиссия конкурса «Лидер строительного качества - 2018» посетила ЖК «Полис на Неве»

Члены комиссии конкурса «Лидер строительного качества-2018» посетили жилой комплекс «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, 44.
«Главстрой-СПб»
28.08.2018 16:33

«Росвоенипотека» аккредитовала новые объекты «Главстрой – Санкт-Петербург»

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург», сообщает об аккредитации ФГКУ «Росвоенипотека» 11 корпусов в жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово» по программе «Военная ипотека». Кредит на квартиры на новых объектах военнослужащие могут оформить в Сбербанке и Банке «Санкт-Петербург»
фото предоставлено компанией "Петербургская недвижимость"
28.08.2018 13:01

В Кронштадте состоялся самый массовый квест в истории города

Квест «Бегущий город», прошедший в субботу при поддержке «Петербургской Недвижимости», собрал 1500 человек в составе 551 команды. Участники приехали из Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов
pixabay.com
28.08.2018 12:12

Аэрофлот открывает прямые рейсы в Денпасар

Аэрофлот открывает прямые рейсы совместной эксплуатации с авиакомпанией «Россия» между Москвой и столицей острова Бали — Денпасаром.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
28.08.2018 12:08

Снижение цен на рейсы в Тбилиси от «Уральских авиалиний»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о снижении цен на популярном направлении: Санкт-Петербург – Тбилиси – Санкт-Петербург.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
28.08.2018 11:50

МРСК Северо-Запада и инвесторы подвели итоги первого полугодия

Выручка по МСФО выросла на 34% и составила 32,2 млрд рублей
Группа компаний «ЦДС»
28.08.2018 11:42

«Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут праздник «Здравствуй, школа!»

Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» совместно с театром «Лицедеи» и Группой ЦДС проведут праздник «Здравствуй, школа!»
Setl City
28.08.2018 11:38

Setl City приступила к строительству детского сада в ЖК «Лондон»

Setl City начала строительство детского сада в квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово. Дошкольное образовательное учреждение возводят между домом на Столичной ул., 6, к. 1 и Европейским пр., д. 8.