Совладелец «Петербургского нефтяного терминала» везет в наш город 100 000 тонн технической конопли

Группа компаний «Коноплекс» предпринимателя Евгения Скигина претендует на лидерство на активно возрождающемся в России рынке коноплеводства.

ИТАР-ТАСС/Архив

Первые шаги в петербургское бизнес-сообщество компания делает через крупных ритейлеров. Как сообщили «Фонтанке» в «ГК Коноплекс» уже сегодня, плюс к существующим партнерам, достигнуты договоренности о сотрудничестве с сетями гипермаркетов «Окей», «Карусель» и «Азбука вкуса». Там горожанам предложат произведенные по принципу холодного отжима масла под торговой маркой «Коноплянка».

Из запланированных к концу 2018 года к выпуску 1 миллиона килограмм семян технической конопли и 300 000 килограмм масел до 10-12% уйдет в Петербург и СЗФО. В «Коноплексе» возлагают на петербургский рынок особые надежды в связи с отлично развитыми в городе сетями крупных магазинов.

В качестве основных потребителей продуктов коноплеводства в Петербурге пока рассматриваются желающие использовать растительные масла холодного отжима в пищу, в том числе, в лечебных целях, а семена в качестве приправ.

Кроме того, конопляную костру начали поставлять петербургским конно-спортивным клубам как подстилки для лошадей, производителям грибов для наполнения субстрата, в котором их выращивают, а конопляный жмых петербургским производителям хлебобулочных изделий.

Готовы быть лидером

В группу компаний «Коноплекс» входят 7 юридических лиц, которые, по данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», объединяют один генеральный директор Милена Александрова и один 100-процентный владелец – зарегистрированная на Кипре компания Konoplex Limited.

Милена Александрова ранее возглавляла ООО «Платная дорога», которое связывают с председателем совета директоров «Петербургского нефтяного терминала» Михаилом Скигиным.

Корреспонденту «Фонтанки» Михаил Скигин сказал, что коноплеводческим бизнесом занимается не он, а его брат Евгений. Поэтому есть все основания предполагать, что бенефициаром кипрской Konoplex Limited является Евгений Скигин.

Четверым детям основателя ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» известного в 90-е годы предпринимателя Дмитрия Скигина, после его смерти достались по наследству по 12.5% акций компании, управление которыми так же осуществляется через зарегистрированные на Кипре фирмы. Так покойный разделил свои 50% акций ПНТ, владельцем остальных 50% на момент смерти Дмитрия Скигина считался бизнесмен Сергей Васильев, за попытку убийства которого отбывает сейчас наказание «ночной губернатор» Петербурга Владимир Барсуков. Сегодня «Петербургский нефтяной терминал» является крупнейшим нефтеперевалочным комплексом морского порта Санкт-Петербург.

По данным «Фонтанки», Евгений Скигин лично не принимает участия в управлении портовым активом, а свои акции он передал в доверительное управление Михаилу. Поговорить о «растительном» бизнесе с Евгением Скигиным нам пока не удалось – глава ПНТ обещал передать ему просьбу об интервью, но тот к моменту выхода этой статьи не отреагировал.

В любом случае, в деятельности группы «Коноплекс» чувствуется размах, масштаб которого существенно превышает интересы только петербургского рынка. И дело не только в том, что у компании на сегодняшний день самые большие в России посевные площади технической конопли – около 4000 гектаров в Пензенской области из примерно 8000 гектаров конопляных посевных площадей, имеющихся, по данным Агропромышленной ассоциации коноплеводов, в России в целом.

ООО «Коноплекс Пенза» несколько месяцев назад стал единственным в стране обладателем сертификата качества семян технической конопли, выданным ему ФГБУ «Россельхозцентр». Это означает, что приобрести семена технической конопли в России с подтвержденной государством гарантией качества возможно только у «Коноплекса», все остальные семеноводы могут убеждать покупателей в качестве своей продукции только на словах.

Впрочем, этот рынок в нашей стране лишь в начале своего возрождения. 27 сортов семян этой культуры, указанных сегодня в Государственном реестре селекционных растений, производят 8 предприятий. «Коноплекс» в этом Реестре указан в качестве производителя 3-х сортов – «Вера», «Надежда» и «Сурская» – но обладателем государственного сертификата качества, напомним, является только он. Об уровне бизнес-амбиций компании может свидетельствовать тот факт, что руководителем ее отдела по работе с органами власти является директор единственного в стране профессионального сообщества – Агропромышленной ассоциации коноплеводов – Юлия Дивнич.

Впрочем, в своем интервью «Фонтанке» директор компании по связям с общественностью Екатерина Охитина не скрывала, что «Коноплекс» претендует на роль абсолютного лидера рынка коноплеводства в России.

Как сделать бизнес на технической конопле

Предназначенная для агропромышленного производства конопля принципиальным образом отличается от той, к которой проявляют законное недоверие правоохранительные органы, заверила нас Юлия Дивнич – содержание в ней психоактивного вещества не превышает 0.1%, в связи с чем использовать ее по другому назначению не представляется интересным.

По словам Юлии Дивнич, прежде чем начать производство технической конопли надо найти посевные площади и сделать на них пробные посевы разных сортов семян. По результату станет понятно, какой именно сорт лучше остальных подходит для конкретных природно-климатических условий, после чего можно начинать промышленный сев. По данным журнала «Агротехника и технологии», с одного гектара культуры можно извлечь доход до 380 000 рублей, а с одного гектара пшеницы до 70 000. Но извлечь эту прибыль не так-то просто.

Первая сложность начинается на этапе сбора урожая. Как и любую сельхозкультуру, техническую коноплю нельзя срезать, отвезти в хранилище и там уже начать перерабатывать. Первичную переработку (отделение зерен от остальной части растения, из которой в дальнейшем получают конопляное волокно и целлюлозу) следует производить прямо на поле.

Но данную культуру невозможно собрать обычным комбайном – в зависимости от сорта и климатических условий она вырастает в побеги высотой от 2-х до 6-ти метров. Сейчас нет специализированных комбайнов российского производства, которые могли бы эффективно собирать такой урожай, европейские комбайны с учетом таможенных процедур могут стоить до 150 миллионов рублей за штуку. Кроме того, необходимо дополнительное оборудование для первичной обработки собранного урожая. Все это мало кто может себе сегодня позволить. Большинство коноплеводов использует для сбора урожаев переделанные льноуборочные комбайны, что по сравнению с европейской техникой ассоциируется с паровозом. Поэтому самый доступный продукт такого производства сейчас – это семечки, из которых изготавливаются попавшие недавно в частности, в петербургские торговые сети конопляные масла.

По словам Юлии Дивнич, в России есть несколько заводов, на которых можно переработать конопляное волокно – в основном, это крутильное-прядильные комбинаты, где производят канаты, веревки, брезент. Впрочем, у коноплеводства огромные перспективы: 1 гектар конопляного поля дает сырье для производства такого же количества бумаги, какое дают 4 гектара леса. При этом данная культура вырастает раз в год, новые деревья – раз в несколько десятилетий.

Но есть и плохая новость: для изготовления бумаги из конопляной целлюлозы требуется технологическое переоборудование целлюлозно-бумажных комбинатов. Большой вопрос: а зачем оно им? Такая же ситуация с текстильными предприятиями – их технологии заточены в основном под импортные хлопок и лен, кто будет платить за переоборудование производств под конопляное волокно? Аналогично обстоит дело с деревообработкой – изготовление прессованной древесины на основе технической конопли требует переоборудования производств.

Впрочем, тот же «Коноплекс» уже доказал жизнеспособность такого бизнеса: по данным «Коммерсанта» 2016 году «Коноплекс» получил 2,59 млрд руб. выручки и 1,25 млрд руб. чистой прибыли.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»