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29.08.2018 12:33
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В «Прибалтийской» отравились десятки участников молодежного конгресса «Росатома». В отеле с ночи работают медики и Роспотребнадзор

Пищевое отравление участников молодежного конгресса «Росатома» зафиксировали в гостинице «Park Inn Прибалтийская» в Петербурге. Десятки жалоб начали поступать к вечеру 28 августа. С ночи в отеле развернули медицинский пункт, прибыли сотрудники и лаборатория городского Роспотребнадзора. «Фонтанка» узнала, где кормили гостей и сколько человек пострадало на данную минуту.

По информации «Фонтанки», за медицинской помощью участники Всероссийского молодежного конгресса «Росатома» начали обращаться 28 августа, около 17 часов. Конгресс проходит с 26 по 30 августа. Форум собрал более 700
молодых сотрудников госкорпорации из 25 регионов. Среди участников инновационные лидеры, победители отраслевых конкурсов, студенты опорных вузов, а также представители администрации городов, предприниматели.

По данным нашего издания, десятки гостей форума жаловались на резкие боли в животе и тошноту. К 20 часам вторника в гостиницу «Park Inn Прибалтийская» прибыли медики и сотрудники Роспотребнадзора. После первых осмотров и анализа ситуации они вызвали подкрепление. В отеле развернули штаб по оказанию помощи и начали искать причину ЧП.

До утра 29 августа в гостинице работали около 15 сотрудников Роспотребнадзора, также ведомство прислало лабораторию. Из поликлиник прибыли 20 врачей.

Как стало известно нашему изданию, медики опросили около 50 человек. Сотрудники Роспотребнадзора взяли около 25 проб полуфабрикатов, готовой продукции, пробы воды, в том числе из кулеров (так как эту воду завозили сами организаторы), обследовали около 30 поваров и официантов ресторана, где питались участники форума.

Заметим, что, судя по всему, для гостей форума готовили еду отдельно, так как никто из постояльцев гостиницы не обратился с жалобами.

По предварительной информации, на данный момент у Роспотребнадзора нет претензий к закупленной рестораном еде, хотя зафиксировано именно пищевое отравление.

К утру 29 августа 29 больным оказывается медицинская помощь. Среди них есть один тяжелый, он направлен в Боткинскую больницу.

По информации «Фонтанки», в ближайшее время Роспотребнадзор должен расшифровать источник заражения.

Массовое отравление гостей в «Park Inn Прибалтийская» происходит не впервые. В феврале прошлого года на недомогание пожаловались около двухсот участников конференции фармацевтов компании Pfizer.

В СК заявили о 40 пострадавших и возбудили уголовное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм персоналом гостиницы. Работу ресторана в отеле временно запретили. В качестве вероятной причины отравления называли кондитерские изделия.

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