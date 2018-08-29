По делу об избиении учителя в Таврическом саду задержали двух подростков

Двое 17-летних задержаны по подозрению в нападении на учителя в Таврическом саду. Об этом 29 августа сообщает ГСУ Следственного комитета по Петербургу.

По информации ведомства, задержанные нигде не учатся и не работают. Один из них осуждался за кражу. Сейчас решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения.

В СК также отметили, что в августе 2017 года следователи направили в суд дело о серии грабежей и разбоев, по которому проходили двое задержанных и их 12 подельников. В настоящее время материалы рассматриваются по существу, обвиняемые находятся под домашним арестом.