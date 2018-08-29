Происшествия
По делу об избиении учителя в Таврическом саду задержали двух подростков
Двое 17-летних задержаны по подозрению в нападении на учителя в Таврическом саду. Об этом 29 августа сообщает ГСУ Следственного комитета по Петербургу.
По информации ведомства, задержанные нигде не учатся и не работают. Один из них осуждался за кражу. Сейчас решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения.
В СК также отметили, что в августе 2017 года следователи направили в суд дело о серии грабежей и разбоев, по которому проходили двое задержанных и их 12 подельников. В настоящее время материалы рассматриваются по существу, обвиняемые находятся под домашним арестом.
Справка:
Вечером 24 августа группа подростков беспричинно напала на посетителей Таврического сада, среди которых был школьный учитель. Педагогу сломали челюсть в двух местах. По факту возбуждены уголовные дела о побоях и умышленном причинении вреда здоровью.
Полицейские частично установили личности подозреваемых. Они исповедуют уголовную идеологию А.У.Е. («Арестантский уклад един», или «Арестантское уркаганское единство») и промышляют уличными налетами на мирных граждан. В группе участвуют также школьницы.