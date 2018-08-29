Путин предложил ввести уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста

Президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам 29 августа предложил карать работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

«Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста, – сказал Путин. – Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста».

Предпенсионным президент предложил считать возраст на пять лет меньше возраста выхода гражданина на пенсию. Правда, распространяться эта арифметика будет только на переходный период принятия пенсионной реформы.

Напомним, что 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в пенсионной система, 19 июля он был принят в первом чтении. Повышать пенсионный возраст предлагается постепенно, растянув переходный период с 2019-го по 2028 год для мужчин и с 2019-го по 2034 год для женщин.