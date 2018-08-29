Президент рассказал, кто получит право досрочно выйти на пенсию после реформы

Многодетные матери, представители коренных малочисленных народов Севера, а также граждане, которым предстояло выходить на пенсию в ближайшие два года, смогут выйти на пенсию досрочно. Такое предложение 29 августа внес президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам России.

«Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», – сказал президент.

Гражданам, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, дадут право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. «Для примера: человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. То есть повторю, на 6 месяцев раньше», – отметил Путин.

Действующие льготы при назначения пенсий сохранятся для коренных малочисленных народов Севера. С 1 января 2019 года глава государства предложил начать выплачивать 25-процентную надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе. Также предлагается на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин – до 42 лет.