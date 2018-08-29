Путин предложил приравнять женщин к мужчинам на пенсии: всем прибавят по 5 лет

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам 29 августа предложил повысить пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин на пять лет, а не на пять и восемь, как предложено в законопроекте правительства РФ.

«В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет, – сказал президент. – Так не пойдёт, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет».

Напомним, что 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в пенсионной система, 19 июля он был принят в первом чтении.