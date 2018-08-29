Клиенты тревел-агентства Sindbad не могут воспользоваться оплаченными билетами. Авиакомпании просят купить их повторно

Клиенты тревел-агентства Sindbad не могут воспользоваться оплаченными билетами. Как стало известно «Фонтанке», проблемы возникли как минимум с двумя перевозчиками – «Белавиа» и Emirates Airlines.

Так, путешественники на тревел-форуме awd.ru 28 августа сообщают, что получают от Emirates Airlines сообщения об аннулировании билетов: поскольку те не были оплачены агентом, перевозка не может быть совершена, утверждает компания. По словам читателей «Фонтанке», аналогичная проблема сложилась с белорусской «Белавиа»: авиакомпания обещает, что не пустит пассажиров на самолёт, потому что купленные билеты были аннулированы.

Сам Sindbad утверждает, что требования перевозчиков незаконны. «Возможность аннуляции уже оформленной перевозки в случае задолженности агента противоречит Гражданскому и Воздушному кодексам России, а потому ничтожно», – сообщила компания на своем сайте. Пассажирам, которые сталкиваются с такими требованиями, советуют обращаться с письменной претензией к перевозчику, а также в суд для компенсации убытков.

Транспортная клиринговая палата, которая осуществляет взаиморасчеты между авиакомпания и агентами, сообщила, что гарантирует перечисление выручки авиакомпаниям и осуществление перевозки пассажирам, купившим билеты у Sindbad.

«Авиабилеты, приобретенные на стандартных перевозочных документах СВВТ, соответствующих отраслевым и международным требованиям (код билета 610 — 619), являются валидными (действующими) и могут быть использованы пассажирами для совершения поездки на внутренних и международных рейсах перевозчиков», – отмечает ТКП. Впрочем, по словам участников форума awd.ru, этим требованиям соответствуют не все приобретенные клиентами Sindbad билеты.

Сайт онлайн-продавца билетов Sindbad прекратил работу 23 августа. Компания пообещала решить проблему в течение одного-двух дней, но по состоянию на 29 августа страница так и не заработала. Sindbad входил в пятерку крупнейших российских тревел-агентств по итогам первого полугодия 2018 года. Он продавал около 20 тысяч билетов в месяц. 51% компании принадлежит Рашиду Велемееву, 49% — Стивену Карону. Велемеев также является основателем компании ISIC Russia, выдающей карты международных студенческих скидок.