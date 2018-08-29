Генпрокурор Чайка предложил санкции для компаний, не принимающих в штат пенсионеров

Генеральный прокурор России Юрий Чайка считает правильным применять санкции к фирмам, которые отказываются брать на работу специалистов пенсионного возраста. Об этом он заявил журналистам в ходе посещения санатория работников прокуратуры «Истра» в Подмосковье.

По словам 67-летнего главы российской прокуратуры, Конституция гарантирует право на труд, в том числе и для пожилых граждан. За нарушение этой нормы должны применяться «государственные санкции для такого нерадивого работодателя». При этом Чайка подчеркнул, что это его личное мнение, сообщает 29 августа РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения в рамках пенсионной рефоры ответственности, в том числе и уголовной, за увольнение пожилых сотрудников.

Правительство в середине июня приняло решение увеличить пенсионный возраст до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Реформа стартует в 2019 году. Решение вызвало широкое общественное обсуждение и даже митинги по всей стране. Как заявили эксперты, в первую очередь изменение ударит по работникам начала 1990-х — как по наименее защищенному слою населения. Несмотря на это, реформу приняли в первом чтении, за счет преимущества «Единой России» в Госдуме. Второе чтение пройдет осенью. На фоне падения рейтингов доверия власти депутаты готовят послабления, без которых реформа вряд ли может быть принята окончательно.