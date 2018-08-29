В центре Хельсинки под землёй открылся новый музей современного искусства

В самом сердце Хельсинки 30 августа открылся музей современного искусства Amos Rex, изменивший уличный и культурный ландшафт города.

Выставочная программа Amos Rex имеет достаточно широкий диапазон: от новейшего, часто экспериментального, современного искусства до модернизма XX века и древних культур.

Премьерной выставкой стала цифровая экспозиция арт-группы teamLab из Токио, которая изучает поведение человека в мире тотальной информатизации. Посетители взаимодействуют с художественной реальностью и даже участвуют в её трансформации. Над созданием супертехнологичной интерактивной выставки трудились 500 человек, среди них – художники, программисты, графические дизайнеры, математики, архитекторы, аниматоры и писатели. Выставку японцев можно увидеть до 6 января 2019 года.

Источник видео: Youtube.com, STORM magazine

"Открытие Amos Rex – одно из самых больших событий в культурной жизни Хельсинки в масштабе целого поколения... – говорит директор музея Кай Картио. – Искусство раньше было чем-то, что висело на стене и что почтительно созерцали. Сегодня искусство становится все более интерактивным и вовлекает зрителя в диалог. Иммерсивное и интерактивное цифровое произведение искусства teamLab – фантастический способ продемонстрировать возможности, открытые для нас нашими новыми галереями".

В первой половине 2019-го Amos Rex представит ретроспективу голландского арт-коллектива Studio Drift, а также экспозицию Рене Магритта. Life Line будет первой крупной выставкой бельгийского сюрреалиста в Финляндии. Они будут проходить параллельно с 8 февраля по 19 мая.

Amos Rex переродился в новом месте из Художественного музея имени Амоса Андерсона, который существовал с 1965 года и носил имя известного мецената и коллекционера и славился большой коллекцией финского искусства XIX – XX веков. Музей расположен между "Стеклянным дворцом" (Lasipalatsi), зданием в стиле фунционализма 1936 года постройки, где сейчас расположены рестораны, офисы и магазины, и торговым центром "Камппи".

При строительстве музея, которое длилось пять лет, под площадью, где до 2000-х был автовокзал, было выкопано 13 000 кубометров горной породы. Так было создано новое гибкое выставочное пространство площадью 2170 кв. м, вырывающееся из-под земли куполами со световыми люками, которые образуют новый холмистый ландшафт площади Ласипалатси. Здание вошло в тройку самых инновационных новых архитектурных комплексов Европы за 2018 год по версии BBC. На создание нового центра искусства в Хельсинки было потрачено 50 млн евро. Подробнее об этом и о зданиях, получивших в Финляндии новую жизнь, читайте в материале "Фонтанки".

В первый год работы музей ожидает 200 тыс. посетителей.

Чтобы оказаться в музее, нужно пройти через фойе отреставрированного кинотеатра Bio Rex, в котором проходят показы независимого и арт-хаусного кино. Входной билет стоит 18 евро, принимается и единая музейная карта, по которой можно попасть в большинство музеев Финляндии (68 евро за годовой абонемент).