Роскомнадзор ответил «Яндексу», который хочет обжаловать блокировку. Ведомство по-прежнему грозит карами
Планы «Яндекса» обжаловать судебное решение по его видеосервису не отменяют процедуру блокировки, прописанную по закону, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Тем временем крупнейший в стране поисковик пока не удалил пиратский контент, по которому возникли претензии отечественных телекомпаний.
«Если "Яндекс.Видео" сейчас удалит пиратский контент, о котором идет речь, то он не будет заблокирован, – заявил Субботин, которого 29 августа цитирует «Газета.ру». – Если они этого не сделают, то по закону следует блокировка. Дальше пойдет заседание по существу, а то решение, которое сейчас есть, — это решение о принятии обеспечительных мер».
По его словам, обеспечительные меры означают то, что пиратский контент на срок проведения судебных процедур должен быть недоступен.
Ранее «Яндекс» назвал требовал требования Роскомнадзора необоснованными и не соответствующими законодательству.
Справка:
Напомним, что 28 августа стало известно о возможной блокировке сервиса «Яндекс.Видео», с которого необходимо за три дня удалить спорный контент. Ранее российские ТВ-медиа отказались от сотрудничества с «Яндексом» и сняли свои прямые трансляции с его главной страницы. В бойкотном порыве объединились «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» и Первый канал. 24 августа Мосгорсуд удовлетворил иск ТНТ, ТВ-3, 2×2 и «Супер» и обязал «Яндекс» удалить из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты с контентом этих каналов.