Роскомнадзор ответил «Яндексу», который хочет обжаловать блокировку. Ведомство по-прежнему грозит карами

Планы «Яндекса» обжаловать судебное решение по его видеосервису не отменяют процедуру блокировки, прописанную по закону, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Тем временем крупнейший в стране поисковик пока не удалил пиратский контент, по которому возникли претензии отечественных телекомпаний.

«Если "Яндекс.Видео" сейчас удалит пиратский контент, о котором идет речь, то он не будет заблокирован, – заявил Субботин, которого 29 августа цитирует «Газета.ру». – Если они этого не сделают, то по закону следует блокировка. Дальше пойдет заседание по существу, а то решение, которое сейчас есть, — это решение о принятии обеспечительных мер».

По его словам, обеспечительные меры означают то, что пиратский контент на срок проведения судебных процедур должен быть недоступен.

Ранее «Яндекс» назвал требовал требования Роскомнадзора необоснованными и не соответствующими законодательству.