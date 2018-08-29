Совет директоров «Аэрофлота» утвердил Виталия Савельева на посту гендиректора на следующие пять лет

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» избрал Виталия Савельева генеральным директором компании сроком на пять лет. Об этом компания сообщила 29 августа.

Контракт Виталия Савельева истекает в октябре. Ранее СМИ сообщали, что за пост гендиректора крупнейшей авиакомпании может развернуться борьба. В числе претендентов на пост назывался экс-министр транспорта Максим Соколов.

Но в июле Минтранс принял решение о продлении полномочий топ-менеджера. Также совет директоров утвердил Андрея Чиханчина в качестве заместителя генерального директора «Аэрофлота» по коммерции и финансам. Ранее он занимал должность директора департамента корпоративных финансов.