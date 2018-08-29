Многоцелевой атомоход "Томск" торпедировал корабли условного противника

Атомный ракетный подводный крейсер «Томск» в ходе учения провел торпедную атаку отряда надводных кораблей условного противника, сообщает 29 августа Минобороны России.

В ходе зачетного тактического учения группировок сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в акватории Охотского моря атомный ракетный подводный крейсер «Томск» провёл торпедную атаку отряда кораблей условного противника.

"В подводном положении субмарина скрытно приблизилась к отряду, куда входили Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», эскадренный миноносец «Быстрый» и большие противолодочные корабли, заняла оптимальную для атаки позицию и выполнила по кораблям, имитировавшим силы условного противника, стрельбу четырьмя практическими торпедами. После успешно проведенной атаки крейсер так же скрытно покинул район", – сообщает присс-служба оборонного ведомства.

Ранее, 27 августа, атомный ракетный подводный крейсер «Томск» на учении поразил крылатыми ракетами надводную цель в Охотском море.