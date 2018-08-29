Парк Героев-пожарных прирастет радиоцентром. Храма и дворца самбо на «антенном поле» не будет

Бывшая территория купчинского радиоцентра возле парка Героев-пожарных 28 августа обрела статус зоны зеленых насаждений и получила защиту от возможной застройки. Такое решение по итогам рассмотрения поправок в Генплан Петербурга приняла комиссия Смольного.

Значительная часть бывшей территории радиоцентра, составляющей 19 га, получила статус зоны зеленых насаждений, где запрещено любое строительство. Это означает, что в будущем парк Героев-пожарных может «прирасти» почти на 12 га.

«Порядка 11 – 12 га территории будет переведено в зону Р2 с последующим присоединением к парку Героев-пожарных. Соответствующую поправку предложил комитет по градостроительству и архитектуре, отказав администрации Фрунзенского района в переводе всей территории радиоцентра в зону деловой застройки», – рассказал «Фонтанке» помощник депутата Заксобрания Оксаны Дмитриевой Павел Швец.

На этот участок земли, по словам Швеца, претендовало много интересантов. Например, как уже рассказывала «Фонтанка», в 2016 году с предложением возвести храм имени Дмитрия Солунского обратилась к районным властям супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева. Она выходила с инициативой в качестве главы попечительского совета национальной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». Также были идеи построить на «антенном поле» дворец самбо, культурный центр и некий университет третьего возраста.

А купчинские энтузиасты неоднократно предлагали создать на этой территории мемориал оборонительного рубежа «Ижора». На переведенной в зону Р2 территории радиоцентра как раз и расположены доты, которые должны стать частью мемориала. Предложение поддержал губернатор Георгий Полтавченко.

Теперь для того, чтобы радиорубка вошла в состав парка Героев-пожарных, депутатам Заксобрания предстоит одобрить поправки в Генплан.