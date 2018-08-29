«Аэрофлот» на 12% увеличивает количество билетов по "плоским" тарифам

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Начиная с зимнего сезона 2018-2019 гг. ПАО «Аэрофлот» силами дочерней авиакомпании «Россия» увеличит количество билетов по «плоским» тарифам» в среднем на 12%.

Это решение принято с целью повысить мобильность населения РФ и одобрено Советом директоров Аэрофлота на заседании 28 августа 2018 года.

На ряде «острых» направлений также запланировано увеличение количества рейсов. Так, летом 2019 года полеты из Москвы в Магадан станут ежедневными.

Программа «плоских» тарифов – инициатива Аэрофлота, поддержанная Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Это единые тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты приобретения билета. Воспользоваться «плоскими» тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания.

«Плоские» тарифы имеют исключительно социальное значение. Их цель – делать возможным стабильное и доступное воздушное сообщение отдаленных и стратегически важных регионов с центром европейской части страны.

Программа осуществляется Аэрофлотом с 2015 года. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах Аэрофлота из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград и в обратном направлении. С 2018 года к программе присоединилась дочка Аэрофлота – авиакомпания «Россия», что позволило существенно увеличить общий объем перевозок пассажиров на Дальний Восток.