Эксперты: рост продаж автомобилей в Петербурге замедлился

В июле в Петербурге было продано 12 522 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 13% выше показателя за июль 2017 года. Такие данные содержатся в исследовании агентства «Auto-Dealer-Спб», опубликованном 29 августа.

Июль стал вторым месяцем подряд, когда темпы роста оказались ниже 15%. Так, в июне дилеры нарастили продажи лишь на 10%, что стало худшим результатом за год. Объемы продаж сократил, в частности, традиционный лидер рынка – корейская Hyundai. Последний раз бренд показывал отрицательный результат по итогам одного месяца в январе этого года. В итоге первое место в июле заняла KIA.

По мнению экспертов, на продажи оказал влияние чемпионат мира по футболу. "По итогам августа ситуация может измениться – спрос на автомобили может подстегнуть очередной провал рубля, который случился в середине месяца", – считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Всего январе – июле дилеры реализовали 87 267 новых машин, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин составила 8,8%, что на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее.