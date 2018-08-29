Китай заступился за Россию. Санкции США по делу Скрипалей неуместны
Китай выступает против применения односторонних санкций, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя новые ограничительные меры США против России.
Она подчеркнула, что на Россию и США возложена важная ответственность по поддержанию безопасности в мире, поэтому в Пекине надеются, что стороны смогут урегулировать разногласия, сообщает РИА Новости.
В понедельник, 27 августа, США ввели новые санкции против России, мотивируя необходимость ограничений "делом Скрипалей". Американские власти запретили экспорт в Россию товаров двойного назначения, а также некоторых технологий.
Владимир Путин назвал новые санкции контрпродуктивными и бессмысленными. При этом он выразил надежду, что США осознают провальность такой политики, и тогда Москва с Вашингтоном перейдут к сотрудничеству в нормальном режиме.
Справка:
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества типа «Новичок». Россия обвинения категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.