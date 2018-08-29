В ДТП с российскими туристами в Турции пострадали четверо детей

Тринадцать человек получили различные травмы в ДТП с участием туристического автобуса в Анталье. Об этом 29 августа сообщает Ассоциация туроператоров России. Ранее было известно об 11 пострадавших.

По данным туроператорской компании ANEX Tour, в автобусе находились 22 туриста, из них 9 отказались от медицинской помощи и вылетели на своем рейсе в Россию. Оставшиеся пассажиры находятся в госпитале. Врачебная помощь потребовалась, в том числе, и четверым детям в возрасте от 7 до 12 лет. Полученные травмы, по информации туроператора, не являются серьёзными. Все расходы на медицинское обслуживание будут покрыты страховой компанией.

«Принимающая сторона сейчас занимается решением вопросов, связанных с обратными авиабилетами и размещением до вылета для гостей. С туристами находятся сотрудники туроператора и оказывают им всю необходимую поддержку и помощь», — сообщают в ANEX Tour.

29 августа автобус, следовавший из Белека в аэропорт, столкнулся с грузовым автомобилем и вылетел с проезжей части.