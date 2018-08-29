«Яндекс» назвал требования Роскомнадзора необоснованными

«Мы считаем требования в наш адрес необоснованными и не соответствующими законодательству», – сообщила компания «Яндекс» в своем обращении 29 марта в ответ на предупреждение о блокировке сервиса «Яндекс.Видео» за ссылки на пиратский контент.

Российский поисковик рассказал, что получил уже 4 предупреждения Роскомнадзора, которые предписывают удалить контент, нарушающий права «Газпром-медиа». Ранее телеканалы, входящие в эту медиагруппу, обратились в Московский городской суд, который вынес решения, «кардинально противоречащие его собственной ранее сложившейся практике».

«Яндекс» настаивает, что пиратский контент должен блокироваться на сайтах и их зеркалах, а не на стороне поисковиков. Ограничения, наложенные на «Яндекс», никак не скажутся на наличии пиратских видео, которые будут доступны в социальных сетях и через другие сервисы, считают в компании.

«Поисковая система «Яндекс» работает в полном соответствии с законодательством», – резюмировал «Яндекс», пообещав найти решение в рамках российского законодательства.

Напомним, что 28 августа стало известно о возможной блокировке сервиса «Яндекс.Видео», с которого необходимо за три дня удалить спорный контент. Ранее российские ТВ-медиа отказались от сотрудничества с «Яндексом» и сняли свои прямые трансляции с его главной страницы. В бойкотном порыве объединились «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» и Первый канал. 24 августа Мосгорсуд удовлетворил иск ТНТ, ТВ-3, 2×2 и «Супер» и обязал «Яндекс» удалить из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты с контентом этих каналов.