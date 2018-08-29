Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию Компании «Кузбассразрезуголь»

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург», сообщает об аккредитации ФГКУ «Росвоенипотека» 11 корпусов в жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово» по программе «Военная ипотека». Кредит на квартиры на новых объектах военнослужащие могут оформить в Сбербанке и Банке «Санкт-Петербург»