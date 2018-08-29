Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию Компании «Кузбассразрезуголь»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставил АО «УК «Кузбассразрезуголь» кредитную линию с лимитом до 4 млрд руб.
Кредитное соглашение оформлено на два года для финансирования текущей деятельности компании.
АО УК «Кузбассразрезуголь» – предприятие сырьевого дивизиона Уральской горно-металлургической компании (УГМК), специализирующееся на добыче каменного угля открытым способом, является второй по размерам угольной компанией России.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.
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