Трамп: Виноваты не российские, а китайские хакеры

Президент США Дональд Трамп считает, что почту бывшего госсекретаря и его соперницы на пост главы государства Хиллари Клинтон взломали хакеры из Китая, а не из России. Об этом он написал на своей странице в Twitter в среду, 29 августа.

«Письма Хиллари Клинтон, во многих из которых была секретная информация, были взломаны Китаем. Следующий шаг хорошо бы сделать ФБР и минюсту», — сообщил он. По мнению Трампа, в противном случае «после всех промахов» авторитет ведомств будет навсегда подорван.

Hillary Clinton’s Emails, many of which are Classified Information, got hacked by China. Next move better be by the FBI & DOJ or, after all of their other missteps (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier etc.), their credibility will be forever gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 августа 2018 г.

Среди ошибок он перечислил акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки и «досье Трампа». В их число попали также люди, занимавшиеся расследованием связей кампании республиканца с Россией. В частности, президент указал на бывшего директора ФБР Джеймса Коми, экс-заместителя директора ведомства Эндрю Маккейба и агента Питера Стрзока, который планировал помешать избранию Трампа.

Как отмечает Reuters, доказательств своих слов глава государства не предоставил.

Большинство американских СМИ обвиняют Трампа в связях с Москвой, которая якобы помогла ему выиграть президентскую гонку в ноябре 2016 года. Россию же неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Москва подобные обвинения отрицает.