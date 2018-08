Трамп: Виноваты не российские, а китайские хакеры

Президент США Дональд Трамп считает, что почту бывшего госсекретаря и его соперницы на пост главы государства Хиллари Клинтон взломали хакеры из Китая, а не из России. Об этом он написал на своей странице в Twitter в среду, 29 августа.

«Письма Хиллари Клинтон, во многих из которых была секретная информация, были взломаны Китаем. Следующий шаг хорошо бы сделать ФБР и минюсту», — сообщил он. По мнению Трампа, в противном случае «после всех промахов» авторитет ведомств будет навсегда подорван.

Hillary Clinton’s Emails, many of which are Classified Information, got hacked by China. Next move better be by the FBI & DOJ or, after all of their other missteps (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier etc.), their credibility will be forever gone!

