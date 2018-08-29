Смольный начал работу над кольцевой линией метро

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга проводит конкурс на подготовку документации по планировке территории для размещения кольцевой линии метро от станции «Лесная-2» до «Большой проспект-2». За эти работы ведомство готово заплатить до 39 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно условиям, будущий подрядчик должен создать чертеж возможного маршрута ветки метро на территории Выборгского, Петроградского и Василеостровского районов. К графическим материалам нужно подготовить подробное описание и обоснование выбора трассировки.

Ранее о создании кольцевой линии метро заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. По его словам, создание такой ветки можно закончить в течениие 10 лет, потратив на это 300 млрд рублей. Помимо кольцевой на ближайшие 8 лет в планах городского правительства строительство еще 18 станций метро.