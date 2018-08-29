Кара-Мурза-младший понесёт гроб Маккейна на церемонии прощания. Сенатор при жизни просил его принять участие в похоронах

Российский оппозиционер, журналист Владимир Кара-Мурза-младший, понесет гроб на церемонии прощания с сенатором Джоном Маккейном, которая пройдет 1 сентября в Национальном соборе Вашингтона. Об этом сообщает издание Politico.

По данным издания, еще в апреле общий друг передал Кара-Мурзе-младшему личное сообщение от Маккейна с соответствующим предложением.

«Я согласился, конечно, и это будет честь, вызывающая самую глубокую печаль, которую кто-то только мог себе представить», — сказал Кара-Мурза-младший.

Сенатор при жизни также выбрал для участия в похоронной процессии бывшего вице-президента США Джо Байдена, бывшего сенатора Расса Файнголда, экс-министра обороны США Уильяма Коэна, а также актера Уоррена Битти.

Джон Маккейн умер 26 августа на 82-м году жизни. Он отказался от лечения опухоли мозга.