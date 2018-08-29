ВЦИОМ: Сборы в школу вызывают трудности у половины российских родителей

Подготовка ребенка к учебному году остается трудной задачей для половины семей в России, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Каждый второй опрошенный ВЦИОМ (51%) признался, что сборы ребенка в школу связаны с «определенными финансовыми трудностями», но в в целом российские семьи рассматривают траты на обучение школьников как посильные. Об этом 29 августа сообщает отчет социологов о проведенном к Дню знаний исследовании.

При этом 21% опрошенных заявили, что закупка всего необходимого для нового учебного года вызывает у них «значительные траты», так что пятой части россиян приходится копить на подготовку к 1 сентября.

Большинство граждан России (67%) оказались довольны качеством школьного образования, однако 72% респондентов считают, что полученных знаний школьникам все равно не хватит для поступления в вуз.