В Турции автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком. Пострадали одиннадцать человек

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой Анталье ранним утром 29 августа. Об этом сообщает газета Milliyet.

По информации издания, автобус следовал из Белека в аэропорт и по пути столкнулся с грузовым автомобилем, отчего съехал с дороги в канал. В автобусе находилиь 25 граждан России. Травмы получили одиннадцать человек, а также водители двух транспортных средств.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы, остальные туристы отправились в аэропорт на других машинах.

Представитель Генерального консульства России в Анталье подтвердил ТАСС аварию. Он добавил, что все живы и всем оказана медицинская помощь. Данные о пострадавших туристах пока не сообщаются.