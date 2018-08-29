Происшествия
В Турции автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком. Пострадали одиннадцать человек
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой Анталье ранним утром 29 августа. Об этом сообщает газета Milliyet.
По информации издания, автобус следовал из Белека в аэропорт и по пути столкнулся с грузовым автомобилем, отчего съехал с дороги в канал. В автобусе находилиь 25 граждан России. Травмы получили одиннадцать человек, а также водители двух транспортных средств.
Пострадавших доставили в ближайшие больницы, остальные туристы отправились в аэропорт на других машинах.
Представитель Генерального консульства России в Анталье подтвердил ТАСС аварию. Он добавил, что все живы и всем оказана медицинская помощь. Данные о пострадавших туристах пока не сообщаются.
Rus turistleri taşıyan midibüse TIR çarptı! https://t.co/eEYS8U3erN pic.twitter.com/Oxu0oeeKU8— İstiklal.com.tr (@gazeteistiklal) 29 августа 2018 г.