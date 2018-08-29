У Константиновского дворца нашли мертвую ростовчанку с ведром и тремя записками

Тело женщины заметили горожане в Константиновском парке в Стрельне. Даму держало дерево.

Как стало известно «Фонтанке» 29 августа, накануне около шести утра в полицию позвонил горожанин и рассказал, что у Дворца Конгрессов, в районе пресс-центра, он видит погибшую женщину. Труп находился у дерева в вертикальном положении, под ногами стояло ведро. В сумочке жертвы лежали водительское удостоверение 47-летней жительницы Ростовской области и три послания, адресованные полиции, матери и дочерям.

По информации нашего издания, погибшая зарегистрирована в Ростовской области, до 2017 года работала руководителем местной компании, занимающейся торговлей лекарствами.