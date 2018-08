В Нью-Йорке из-за нашествия тысяч пчёл перекрыли площадь Таймс-сквер

В США центральную площадь Нью-Йорка — Таймс-сквер — накануне экстренно закрыли для горожан и туристов. Переполох устроил рой пчел, сообщает The New York Post.

Издание сообщает, что изначально тысячи насекомых появились в пешеходной зоне Таймс-сквер — Милитари айленд. Испуганные прохожие активно отмахивались от летающих вокруг них пчел, и полиция решила перекрыть площадь полностью, чтобы не раздражать насекомых и предотвратить атаку на людей.

Через некоторое время рой облюбовал себе зонтик передвижного киоска с хот-догами и уселся на него. Сотрудник полиции в защитном костюме снял пчел с помощью вакуумного устройства. Теперь насекомым найдут подходящий для жизни улей.

Откуда в центре американского мегаполиса появился рой, выясняет полиция.

Authorities cordoned off a section of Times Square to respond to a massive group of bees that had swarm a hot dog stand. https://t.co/fPKOjrGyZi pic.twitter.com/Vq4mrS4pQ5