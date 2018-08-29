В Омске четверо строителей сорвались с элеватора. При падении с 30-метровой высоты выжили двое

Четыре строителя сорвались с 30-метровой высоты во время работы на элеваторе в Омске вечером 28 августа. Два человека погибли, двое выжили, причем один из них практически не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета, инцидент произошел в Кировском административном округе города. Рабочие на подвесной конструкции укрепляли емкости для хранения зерна, когда оборвался трос. Люди рухнули с высоты девятиэтажного дома. Двое скончались на месте от полученныз травм, третьего госпитализировали в тяжелом состоянии, а четвертый строитель отделался испугом. В СК уточнили, что его здоровью не причинен существенный вред.

Случившееся квалифицировали как нарушение правил охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть двух лиц, и возбудили уголовное дело. Следователи с помощью альпинистов осмотрели место ЧП. У подрядной организации изъяли документы.