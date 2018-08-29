Петербуржец сдал силовикам 25 кг взрывчатки — ее взорвали у Молодцово

«Черный копатель» показал полиции, где хранит свой арсенал. 25 кг взрывчатых веществ в тротиловом экиваваленте уничтожали в лесу недалеко от деревни в Кировском районе Ленобласти.

Как стало известно «Фонтанке», днем 28 августа поисковик, живущий на улице Брянцева в Петербурге, пригласил с собой в лес сотрудников правоохранительных органов. В 200 метрах от деревни Молодцово мужчина 40 лет припрятал боеприпасы времен Великой Отечественной войны, которые ранее нашел. В схроне хранились два артснаряда, четыре гранаты, патроны, а также 5 кг тротила. Общий вес взрывчатки в тротиловом эквиваленте составил 25 кг. Все это не стали вывозить и уничтожили на месте.