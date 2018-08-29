Двое подростков разбились в Петербурге накануне нового учебного года

Двое несовершеннолетних погибли в Петербурге за минувшие сутки в результате падения с высоты.

По данным «Фонтанки», поздно вечером 28 августа в детскую городскую больницу им. Филатова доставили 16-летнего жителя Красного Села. Его нашли под окнами дома на улице Стойкости с травмами, характерными для падения с высоты. По предварительной информации, юноша сорвался с высоты 4 этажа. Возможно, виной всему алкоголь, запах которого ощутили медики. Спасти пациента врачи не смогли: минувшей ночью он умер в реанимации.

Погибла и одиннадцатиклассница, которая выпала из окна на проспекте Луначарского в ночь на 28 августа. В обстоятельствах ее смерти будет разбираться следствие.