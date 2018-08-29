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29.08.2018 08:42
Печать

В Парголово нашли подпольное производство школьных учебников. Изъято 160 тысяч книг с принтом издательства «Просвещение»

В предверии начала учебного года сотрудники полиции наведались в типографию в Выборгском районе Петербурга. Там усиленно готовились к Дню знаний и перепечатывали чужие книги.

Как стало известно «Фонтанке» 29 августа, двумя днями ранее сотрудники полиции пришли в типографию компании «Профпринт» на улице Ломоносова, 113. В помещениях организации нашли контрафактные учебники для начальной и средней школы по английскому языку, математике, окружающему миру, а также прописи. Всего изъято 160 тысяч экземпляров подпольной учебной литературы.

Возбуждено уголовное дело по статье 146 УК (Нарушение авторских и смежных прав). Ущерб издательству «Просвещение», которое обладает авторскими правами на книги, оценили в 12 млн рублей.

 

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